الرئيس يون يفتتح القمة الكورية الإفريقية

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من المقرر أن تستضيف كوريا الجنوبية أول قمة متعددة الأطراف بينها وبين أفريقيا اليوم الثلاثاء، بمشاركة 48 دولة أفريقية.وقد استضاف الرئيس الكوري "يون صوك يول" حفل عشاء للترحيب بوفود الدول المشاركة، في أحد الفنادق في سيول أمس الاثنين، حيث شدد على أن كوريا الجنوبية يمكنها أن تنمو مع أفريقيا من خلال تبادل خبراتها في تحقيق النمو الاقتصادي.كما عقد الرئيس يون اجتماعات ثنائية متتالية مع قادة عشر دول أفريقية أمس، بمن في ذلك قادة موزمبيق وكوت ديفوار.ومن المقرر أن يفتتح الرئيس الكوري الجلسة الرئيسية للقمة الكورية الإفريقية اليوم الثلاثاء بعد حفل الافتتاح، حيث تركز المناقشات خلال تلك الجلسة على استقرار سلاسل التوريد والتجارة والاستثمار.ويعتزم الرئيس يون الإعلان بشكل مشترك عن نتائج المناقشات مع الرئيس الموريتاني "محمد ولد الغزواني"، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.وسوف تختتم القمة التي تستمر يومين، غدا الأربعاء، بعد قمة أعمال تضم قادة الصناعة في كوريا الجنوبية وأفريقيا.