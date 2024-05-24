واشنطن تصف بالونات القمامة الكورية الشمالية بأنها تكتيك مثير للاشمئزاز

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انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية قيام كوريا الشمالية مؤخرا بإرسال بالونات تحمل قمامة إلى كوريا الجنوبية، ووصفت ذلك بأنه "تكتيك مثير للاشمئزاز"، كما دعت كوريا الشمالية إلى وقف تصرفاتها "الطفولية" و"غير المسؤولة".وأصدر المتحدث باسم الوزارة "ماثيو ميلر" هذه الانتقادات خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين، حيث أدان أفعال كوريا الشمالية.وردا على سؤال عما إذا كان للصين أي علاقة بإطلاق تلك البالونات، قال ميلر إنه لم يسمع أي تقييم يشير إلى تورط الصين.وكانت "سابرينا سينغ" المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، قد قالت يوم الخميس الماضي إن الولايات المتحدة ليست لديها خطة لإرسال بالونات تحمل قمامة إلى كوريا الشمالية ردا على ذلك.وفي اليوم نفسه، عندما طُلب منه التعليق على البالونات، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل" إن الولايات المتحدة تعتبر أي نوع من الأجسام الجوية "مزعزعا للاستقرار واستفزازيا".وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل التشاور بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية واليابان ضد هذه الأنواع من السلوكيات "الخبيثة والمزعزعة للاستقرار".