كوريا الجنوبية تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي

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بدأت كوريا الجنوبية أمس الاثنين فترة رئاستها الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر لمدة شهر.وقال سفير كوريا لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون كوك" إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في منتصف الشهر الجاري. وكشف السفير عن هذه الخطة خلال مؤتمر صحفي لشرح "برنامج العمل"، الذي يحدد خطط مجلس الأمن الدولي للاجتماعات والفعاليات الأخرى خلال شهر يونيو.ووفقا لمقر الأمم المتحدة، عقد مجلس الأمن اجتماعا غير رسمي برئاسة "هوانغ" صباح أمس الاثنين، اعتمد فيه برنامج العمل لشهر يونيو.وفي المؤتمر الصحفي بعد اجتماع مجلس الأمن، أكد "هوانغ" على أن مجلس الأمن مستعد لعقد اجتماع ردا على أي استفزازات محتملة من قبل كوريا الشمالية، قائلا إن السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية هو أحد مصالح المجلس الأساسية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها كوريا الجنوبية رئاسة المجلس كعضو غير دائم منذ شهر مايو 2014. ويتولى كل عضو من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر الرئاسة لمدة شهر وفقا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول.