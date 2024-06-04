2.7% ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا خلال شهر مايو

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ظل نمو أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية في مستوى أقل من ثلاثة بالمائة للشهر الثاني على التوالي في مايو الماضي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 114.09 نقطة في شهر مايو، بزيادة نسبتها 2.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.وظل معدل التضخم في مستوى أقل من ثلاثة بالمائة للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل ثلاثة فاصل واحد بالمائة في شهريْ فبراير ومارس.وقفزت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 19 بالمائة في شهر مايو بسبب ارتفاع أسعار الفاكهة. واتسع نمو أسعار المنتجات البترولية إلى 3.1% على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ يناير من العام الماضي، عندما سجلت 4.1%.وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة، بنسبة 2.2% في مايو مقارنة بالعام السابق.