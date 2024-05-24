سيول وواشنطن تعقدان اجتماعا للمجموعة الاستشارية النووية الأسبوع القادم

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من المقرر أن تُعقد الجولة الثالثة من اجتماعات المجموعة الاستشارية النووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يوم الاثنين القادم في سيول، حيث يمثل الجانب الكوري "تشو تشانغ ريه" مدير إدارة السياسات الدفاعية في وزارة الدفاع، بينما يرأس الجانبَ الأمريكي "بيفين نارانغ" القائم بأعمال نائب وزير الدفاع لشؤون السياسات الفضائية، وبحضور عدد من مسؤولي البلدين.ومن المتوقع أن يتم في جولة سيول مناقشة سبل تعزيز الردع الموسع، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتبادل المعلومات، والتشاور النووي في حالات الطوارئ، وتكامل القوات النووية والتقليدية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وقد تم تأسيس المجموعة الاستشارية النووية بين سيول وواشنطن بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة الكورية الأمريكية التي عقدت في شهر أبريل الماضي في البيت الأبيض.