مجلس الوزراء يوافق على تعليق الاتفاق العسكري بين الكوريتين

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وافق مجلس الوزراء الكوري الجنوبي على التعليق الكامل للاتفاق العسكري بين الكوريتين، ردا على قيام كوريا الشمالية بإرسال بالونات تحتوي عل قمامة عبر الحدود.وكان الاتفاق العسكري بين الكوريتين قد تم توقيعه يوم التاسع عشر من شهر سبتمبر من عام 2018 في أعقاب القمة بين الكوريتين التي عقدت في بيونغ يانغ، ويقضي بحظر الأعمال العدائية بين الجانبين.وقد سبق وأن كررت كوريا الشمالية انتهاك ما ينص عليه الاتفاق، وأعلنت عن إلغائه في شهر نوفمبر من العام الماضي.وبالتالي توصلت حكومة كوريا الجنوبية إلى أن الاتفاق العسكري قد أصبح غير صالح مع استمرار كوريا الشمالية في شن استفزازات، وهو ما قد يتسبب في مشاكل في وضعية الاستعداد للجيش الكوري الجنوبي.ومن المتوقع أن يوافق الرئيس "يون صوك يول" على اقتراح تعليق الاتفاق بالكامل في غضون اليوم من أجل منع حدوث فراغ في الاستعداد العسكري.وسوف يتم تعليق الاتفاق العسكري بين الكوريتين فور إخطار الجانب الشمالي بقرار الجنوب، مما سيمكن الجيش الكوري الجنوبي من إجراء تدريبات عسكرية في المناطق الحدودية، واستئناف البث الدعائي المضاد لكوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت على طول الحدود.ودعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" كوريا الشمالية إلى وقف جميع الاستفزازات اتي تشكل تهديدا للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.