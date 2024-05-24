الرئيس يون يتعهد بالسعي لتحقيق الرخاء من خلال المشاركة مع افريقيا

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن كوريا الجنوبية تهدف إلى تجاوز الأزمات الحالية والسعي لتحقيق الرخاء في المستقبل، من خلال المشاركة مع أفريقيا.جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس "يون" اليوم الثلاثاء في حفل افتتاح القمة الكورية الأفريقية لعام 2024، والذي أقيم في مدينة "إيل سان" بمقاطعة كيونغ كي، حيث أكد على أن التحديات الراهنة، مثل تغير المناخ، والجائحات، والكوارث الطبيعية، والأزمات الغذائية، وعدم الاستقرار في سلاسل التوريد، لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال التعاون والتضامن الدوليين.وشدد الرئيس على أهمية "النمو المشترك" من أجل تحقيق المستقبل الذي ستصنعه كوريا الجنوبية وأفريقيا معا، داعيا إلى إنشاء قاعدة مؤسسية لتعزيز التبادلات والتعاون بين الجانبين.كما أكد على ضرورة بذل جهود لإبرام اتفاقيات للمشاركة الاقتصادية، وتوسيع آفاق اتفاقيات ضمان الاستثمار، من أجل تنشيط التبادلات بين الشركات الكورية والأفريقية.وتعهد الرئيس "يون" بزيادة حجم مساعدات التنمية الرسمية التي تقدمها كوريا الجنوبية للدول الأفريقية ليصبح عشرة مليارات دولار حتى عام 2030، ضمن الجهود الهادفة لتعزيز التعاون مع أفريقيا.وشدد على أهمية "الاستدامة" في حل الأزمات الغذائية الناجمة عن تغير المناخ، ومشاكل الجائحة العالمية، وسلاسل التوريد الدولية.وقال "يون" إن أفريقيا تعد منطقة شابة وديناميكية وغنية بالموارد، بينما تمتلك كوريا الجنوبية تكنولوجيا متقدمة وخبرات متنوعة، مؤكدا أن كوريا والدول الأفريقية سوف تتمكن جميعا من التغلب على التحديات والأزمات الدولية من خلال إيجاد حلول مستدامة عن طريق جمع نقاط القوى لدى كل منهما.كما أكد على أهمية التضامن القوي بين الجانبين لتحقيق السلام والأمن في المنطقتين.ومن جانبه، قال المكتب الرئاسي الكوري إنه تم توقيع 12 اتفاقية و34 مذكرة للتفاهم بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية ضمن القمة الكورية الأفريقية.