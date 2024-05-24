سيول تستضيف المنتدى الكوري الأفريقي للبنية التحتية غدا

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من المقرر أن يُعقد المنتدى الكوري الأفريقي للبنية التحتية غدا الأربعاء في العاصمة سيول، على هامش اجتماعات القمة الكورية الأفريقية.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الثلاثاء إن عددا من كبار مسؤولي الدول الأفريقية ذوي الصلة بالبنية التحتية، بمن في ذلك الرئيس التنزاني ووزير البنية التحية الرواندي ووزير الطرق والنقل الكيني، سوف يشاركون في المنتدى، حيث يقدم المشاركون معلومات للشركات الكورية عن المشروعات الجديدة المتعلقة بالبنية التحتية التي ستنفذها الدول الأفريقية، ومنها كينيا وغانا ورواندا وأوغندا.وفي إطار المنتدى أيضا، سيعقد وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري "بارك سانغ او" سلسلة من المحادثات مع نظرائه الأفارقة ذوي الصلة بالبنية التحتية لتبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، كما سيتم توقيع مذكرة عمل مع رواندا للتعاون في مجالات المدن الذكية والبنية التحتية والنقل.