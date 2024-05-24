سيول ترحب بالخطة الجديدة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

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رحبت الحكومة الكورية الجنوبية بالخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يوم الحادي والثلاثين من مايو الماضي للتوصل إلى اتفاق حول تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وإنهاء الحرب في قطاع غزة.وفي بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول أمس الاثنين، أعربت الحكومة الكورية عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي بذلتها الدول المعنية لإعداد اتفاقية جديدة، ودعت جميع الأطراف لقبول خطة التفاوض على الفور والالتزام بها.وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد أعلن خلال كلمة تلاها في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، عن تفاصيل تلك الخطة، وأهمها وقف إطلاق نار بشكل مستدام، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية.وقال "بايدن" إن المرحلة الأولى من هذه الخطة ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفا شاملا وكاملا لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة في قطاع غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم الجرحى وكبار السن والنساء، مقابل إطلاق سجناء فلسطينيين.وأوضح أنه سيتم في المرحلة الثانية تبادل كل الأسرى الأحياء، بمن في ذلك الجنود الإسرائيليون، في حين تشمل المرحلة الثالثة إعادة إعمار قطاع غزة.