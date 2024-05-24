واشنطن تصف إسقاط كوريا الشمالية بالونات القمامة بأنه تكتيك مثير للاشمئزاز

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أدانت الحكومة الأمريكية مجددا إسقاط كوريا الشمالية بالونات تحتوي على قمامة على أراضي كوريا الجنوبية.ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" في موجز صحفي أمس الأحد إسقاط كوريا الشمالية بالونات مملوئة بالقمامة على كوريا الجنوبية بأنه "تكتيك مثير للاشمئزاز وغير مسؤول وصبياني"، داعيا بيونغ يانغ إلى التوقف عن ذلك فورا.وأضاف أنه من الضروري إجراء دراسة حول ما إذا كانت بالونات القمامة تنتهك أيا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أم لا، وقال أيضا إنه لا يبدو أن الصين متورطة في هذه الأعمال.ومن ناحية أخرى، قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إنها تراقب بقلق استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة، بما في ذلك إسقاط بالونات القمامة على كوريا الجنوبية، وهجمات التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، وأكدت أن الولايات المتحدة تحافظ على أقصى وضعية للاستعداد لدعم كوريا الجنوبية.