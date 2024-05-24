الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

واشنطن تصف إسقاط كوريا الشمالية بالونات القمامة بأنه تكتيك مثير للاشمئزاز

Write: 2024-06-04 15:07:34Update: 2024-06-04 15:10:07

واشنطن تصف إسقاط كوريا الشمالية بالونات القمامة بأنه تكتيك مثير للاشمئزاز

Photo : KBS News

أدانت الحكومة الأمريكية مجددا إسقاط كوريا الشمالية بالونات تحتوي على قمامة على أراضي كوريا الجنوبية.
ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" في موجز صحفي أمس الأحد إسقاط كوريا الشمالية بالونات مملوئة بالقمامة على كوريا الجنوبية بأنه "تكتيك مثير للاشمئزاز وغير مسؤول وصبياني"، داعيا بيونغ يانغ إلى التوقف عن ذلك فورا.
وأضاف أنه من الضروري إجراء دراسة حول ما إذا كانت بالونات القمامة تنتهك أيا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أم لا، وقال أيضا إنه لا يبدو أن الصين متورطة في هذه الأعمال.
ومن ناحية أخرى، قالت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، إنها تراقب بقلق استفزازات كوريا الشمالية الأخيرة، بما في ذلك إسقاط بالونات القمامة على كوريا الجنوبية، وهجمات التشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، وأكدت أن الولايات المتحدة تحافظ على أقصى وضعية للاستعداد لدعم كوريا الجنوبية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;