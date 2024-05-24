وكالة الطاقة الذرية تقول إن بنية مجمع كانغ سون مشابهة لمجمع يونغ بيون

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن البنية التحتية لمجمع كانغ سون، وهو منشأة مشتبه بأنها تقوم بتخصيب اليورانيوم في كوريا الشمالية، تتقاسم نفس الخصائص مع منشأة يونغ بيون لتخصيب اليورانيوم.جاء ذلك في كلمة ألقاها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" أمام اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية في دورته الفصلية العادية في فيينا أمس الاثنين، حيث أشار إلى أن العمل في إنشاء ملحق للمبنى الرئيسي في مجمع كانغ سون كان قد بدأ في أواخر شهر فبراير الماضي، وهو ما أدى إلى توسيع المساحة الأرضية المتاحة بشكل كبير، وأصبح الملحق حاليا مكتملا خارجيا.وأكد "غروسي" أن مجمع كانغ سون يشترك في خصائص البنية التحتية مع منشأة التخصيب بالطرد المركزي الموجودة في مجمع يونغ بيون، وأضاف أن الأنشطة في موقع يونغ بيون مستمرة، وكانت هناك مؤشرات على تشغيل المفاعل بقدرة 5 ميغاوات، ومؤشرات أخرى تدل على التشغيل المستمر لمنشأة التخصيب بالطرد المركزي.وأوضح "غروسي" أنه لا توجد مؤشرات على حدوث تغيير في موقع التجارب النووية في مجمع "بونغ كيه ري"، الذي ظل مستعدا لدعم إجراء تجربة نووية جديدة.