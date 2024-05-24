كوريا الجنوبية والدول الأفريقية تتفق على تعزيز التعاون في 6 مجالات

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اتفقت كوريا الجنوبية و48 دولة أفريقية، خلال القمة الكورية الأفريقية لعام 2024، التي افتتحت اليوم الثلاثاء، على تعزيز التعاون في 6 مجالات لتحقيق أهداف النمو المشترك والاستدامة والتضامن.وفي مؤتمر صحفي مشترك، كشف الرئيس "يون صوك يول" والرئيس الموريتاني "محمد ولد الغزواني" الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، عن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال القمة التي تعقد تحت شعار "المستقبل الذي نصنعه معا".وتشمل مجالات التعاون الستة كلا من: التجارة والاستثمار، والمساعدات الإنمائية الرسمية، والبنية التحتية، والتحول الرقمي، ومواجهة التحديات العالمية، والسلام والأمن.وبموجب هذا الاتفاق، أطلقت كوريا الجنوبية والدول الأفريقية المشاركة في القمة هيئة استشارية لمعالجة القضايا المتعلقة بسلاسل توريد المعادن الرئيسية، حيث تضم أفريقيا حوالي 30% من إجمالي حجم الموارد المعدنية على مستوى العالم.كما قرر الجانبان أيضا توسيع مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق في أفريقيا، بما في ذلك بناء الطرق والسكك الحديدية والموانيء. ولتحقيق هذه الغاية، سيواصل الجانبان إبرام اتفاقيات للمشاركة الاقتصادية، وأطر عمل لتعزيز التجارة والاستثمار.وخلال القمة، وافقت كوريا الجنوبية على زيادة مساعداتها الإنمائية الرسمية لأفريقيا لتصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي حتى عام 2030، وتقديم 14 مليار دولار أمريكي لتمويل الصادرات.وفيما يتعلق بقضايا شبه الجزيرة الكورية، أكد المشاركون مجددا على التزام بلدانهم بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والانضمام إلى جهود المجتمع الدولي لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.