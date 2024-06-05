الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 1.3% في الربع الأول

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نما اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة تجاوزت واحدا بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام بفضل زيادة الصادرات وانتعاش الاستهلاك المحلي.وأوضح تقرير أعده البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد ارتفع بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي في الفترة من يناير إلى مارس. وتتطابق بيانات الناتج المحلي الإجمالي مع التقديرات السابقة للبنك المركزي الكوري، وهي تمثل أكبر مكسب ربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2021.وزاد الدخل القومي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، حيث انخفضت الخسارة التجارية الحقيقية للدولة بفضل تحسن شروط التجارة.كما ارتفع إجمالي الدخل المحلي الحقيقي بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 561.6 تريليون وون في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.