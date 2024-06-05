سيول وواشنطن وطوكيو تدين استفزازات كوريا الشمالية وعلاقاتها العسكرية مع روسيا

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أدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بشدة البرنامج النووي لكوريا الشمالية وإطلاقها للصواريخ وكذلك تعاونها العسكري مع روسيا. وأعربت الدول الثلاث عن مخاوف جدية بشأن استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ الباليستية، بما في ذلك إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري.جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا عاصمة النمسا، أمس الثلاثاء.وتعد هذه هي المرة الثانية التي تنتقد فيها الدول الثلاث استفزازات كوريا الشمالية في بيان مشترك في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بعد الاجتماع العام للوكالة في سبتمبر من العام الماضي.وقالت الدول الثلاث إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، بما في ذلك نقل الصواريخ الباليستية وغيرها من الأسلحة، يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتهديدا لكل من النظام الدولي لمنع الانتشار النووي والسلام والاستقرار في المجتمع الدولي. وانتقد البيان أيضا استخدام روسيا حق النقض، فيتو، ضد قرار تجديد تفويض لجنة مراقبة الالتزام بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وقال إن ذلك أضعف قدرة المجتمع الدولي على مراقبة كوريا الشمالية. وحثت الدول الثلاث بيونغ يانغ على العودة إلى الحوار، واتخاذ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي بالكامل وبشكل قابل للتحقق ولا رجعة فيه.