كوريا الشمالية تزيل عوارض السكك الحديدية على خط دونغ هيه بين الكوريتين

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تم التأكد من أن كوريا الشمالية بدأت مؤخرا في إزالة أجزاء من القسم الشمالي من خط "دونغ هيه" للسكك الحديدية الذي يربط بين الكوريتين.وقال مسؤول في جهاز المخابرات الوطنية في سيول اليوم الأربعاء إن الحكومة تراقب الوضع عن كثب، حيث يبدو أن كوريا الشمالية تقوم بإزالة عوارض السكك الحديدية من القضبان.وكان قد تم تفعيل خط دونغ هيه بين الكوريتين، الذي يربط بين محطة "جيجين" في مدينة "كو صونغ" الكورية الجنوبية وجبل "غُم كانغ" في كوريا الشمالية، في عام 2006 ضمن إجراءات المتابعة للإعلان المشترك الصادر بين الكوريتين في يونيو 2000. ويمتد خط السكك الحديدية لمسافة إجمالية تبلغ 25.5 كيلومتر، منها 18.5 كيلومتر في كوريا الشمالية و7 كيلومترات في الجنوب. وكان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أصدر تعليمات في شهر يناير الماضي باتخاذ تدابير صارمة لإغلاق كافة قنوات الاتصال بين الكوريتين على طول الحدود، بما في ذلك قطع طريق "كيونغ أوي" البري على الجانب الشمالي إلى "مستوى لا يمكن إصلاحه". ثم قامت كوريا الشمالية في يناير أيضا بتركيب ألغام على طريقي "كيونغ أوي" و"دونغ هيه"، اللذيْن يربطان الكوريتين، وتفكيك مصابيح الشوارع على طول الطريقين في مارس.