كوريا الجنوبية وأفريقيا تتفقان على إطلاق حوار حول المعادن المهمة

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اتفقت كوريا الجنوبية والدول الإفريقية على إطلاق حوار حول القضايا المتعلقة بسلاسل توريد المعادن الرئيسية.وتوصل الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى هذا الاتفاق مع قادة ووفود 48 دولة أفريقية خلال اجتماعات اليوم الأول من القمة الكورية الإفريقية، التي عقدت أمس الثلاثاء في مدينة "إيل سان" بمقاطعة "كيونغ كي".وفي بيان مشترك صدر بعد الاجتماعات، قال الجانبان إنهما قررا إطلاق الحوار الكوري الأفريقي بشأن المعادن المهمة الذي سيكون بمثابة أساس تنظيمي مهم لتعزيز التعاون بين كوريا وإفريقيا.وأضاف البيان أن الجانبين لديهما أيضا وجهة نظر مشتركة بشأن تعزيز الجهود التعاونية لضمان إمدادات مستقرة من المعادن الحيوية وتعزيز التعاون التكنولوجي المتعلق بالمعادن الحيوية.وجاء هذا الاتفاق وسط تزايد أهمية الموارد المعدنية لتطوير صناعات السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية.