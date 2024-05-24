2.4 % زيادة في الدخل الحقيقي الكوري في الربع الأول من هذا العام

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طبقا لتقرير أوليّ صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ حجم الدخل القومي الإجمالي الحقيقي لكوريا الجنوبية في الربع الأول من هذا العام 567.5 تريليون وون، بزيادة نسبتها 2.4% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 561.6 تريليون وون في الربع الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 2.4% مقارنة بالربع الأسبق.أما صافي دخل العوامل الخارجية في الربع الأول من هذا العام فقد بلغ 5.9 تريليون وون دون أي تغيير مقارنة بالربع الأسبق.وأرجع البنك المركزي السبب في زيادة الدخل القومي الإجمالي الحقيقي إلى انخفاض الخسائر التجارية الحقيقية الناجم عن التحسن في الظروف التجارية.وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول شهد زيادة بنسبة 1.3% مثلما كان في الربع الأسبق.