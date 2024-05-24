قوات مشاة البحرية الكورية تجري تدريبات بالذخائر الحية في يونيو

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قررت وحدات المدفعية التابعة لقوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية المتمركزة في الجزر الشمالية الغربية، إجراء تدريبات على الإطلاق المدفعي بالذخائر الحية.جاء ذلك في أعقاب قرار الحكومة الكورية الجنوبية بتعليق الاتفاق العسكري بين الكوريتين.وصرح مصدر حكومي مسؤول بأن قوات مشاة البحرية ستجري تدريبات بالذخائر الحية باستخدام مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كي 9" في غضون شهر يونيو الجاري.وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تدريبات على الإطلاق المدفعي بالذخائر الحية في منطقة الجزر الشمالية الغربية منذ 5 سنوات و9 أشهر من توقيع الاتفاق العسكري بين الكوريتين في شهر سبتمبر من عام 2018.وقد قامت قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية بنقل مدافع هاوتزر "كي 9" التي كانت منتشرة في جزيرتيْ "يون بيونغ" و"بيك ريونغ" إلى الأرض، من أجل إجراء التدريبات.