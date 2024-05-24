الرئيس يون يشدد على ضرورة زيادة التجارة مع أفريقيا والاستثمار فيها

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شهد اليوم الثاني من القمة الكورية الأفريقية، اليوم الأربعاء، بحث القضايا المتعلقة بسبل تنمية التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية والدول الأفريقية.وقال الرئيس الكوري "يون صوك يول" في كلمة ألقاها في قمة الأعمال التي عقدت اليوم ضمن القمة الكورية الأفريقية إن روح المبادرة لدى رجال الأعمال قد أرست الأساس لإنشاء العلاقات مع أفريقيا.وشدد على أهمية تضييق المسافات الاقتصادية بين كوريا الجنوبية وأفريقيا من خلال زيادة التبادلات التجارية والاستثمارية، معربا عن عزمه وضع أسس تنظيمية لتحقيق هذا الغرض، بما في ذلك توقيع اتفاقية للمشاركة الاقتصادية.وأضاف الرئيس "يون" أن التعاون في مجال الموارد سيتم تنفيذه من خلال تشكيل لجنة استشارية بين كوريا والدول الافريقية، حسبما ورد في البيان المشترك الصادر أمس الثلاثاء عن القمة الكورية الأفريقية.ودعا المشاركين في قمة الأعمال إلى التعاون مع الشركات الكورية في التحول إلى "الطاقة الخالية من الكربون" لحل أزمة تغير المناخ العالمية.