الكشف عن موعد دمج مدينة ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ في عام 2026

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اتفقت مدينة ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ على إقرار القانون الخاص بالاندماج بينهما في غضون هذا العام، ليتم من خلاله إطلاق حكومة محلية متكاملة يوم الأول من شهر يوليو من عام 2026.جاء هذا الاتفاق في اجتماع عقد أمس الثلاثاء بين رئيس بلدية ديغو "هونغ جون بيون" وحاكم مقاطعة شمال كيونغ سانغ "لي تشول او" ووزير الإدارة العامة والأمن "لي سانغ مين" ورئيس لجنة "العصر المحلي" الاستشارية التابعة للمكتب الرئاسي، "او دونغ كي".وقالت الحكومة في بيان صحفي صادر في ختام الاجتماع إن المشاركين اتفقوا على اتخاذ الإجراءات اللازمة ذات الصلة لإصدار القانون الخاص بهذا الشأن قبل نهاية هذا العام بهدف إطلاق حكومة متكاملة في الأول من شهر يوليو من عام 2026.وسوف تدرس الحكومة إمكانية تقديم الدعم المالي والإداري لتنفيذ خطة دمج مدينة ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، ليكون الدمج نموذجا مثاليا رائدا لخطة الحكومة لإعادة ترتيب النظام الإداري في البلاد.