تقرير يكشف عن تضييق الفجوة في الدخل بين الطبقات منذ جائحة كورونا

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تبين أن دخل الأسر ذات الدخل المنخفض في كوريا الجنوبية قد شهد زيادة بسبب الدعم المالي الذي قدمته لها الحكومة منذ جائحة كورونا في عام 2020، فيما انخفض دخل الأسر ذات الدخل المرتفع بسبب زيادة الضرائب، مما أدى إلى تضييق الفجوة في الدخل بين الطبقات.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري، شهد الدخل الفردي الإجمالي للطبقات الثلاث ذات الدخل المنخفض زيادة منذ عام 2020، فيما انخفض دخل الطبقتين الرابعة والخامسة الأعلى دخلا.وأشار التقرير إلى أن حصة الطبقة الأولى من الدخل الفردي الإجمالي قد زادت من 5.5% في عام 2020 ليصل إلى 6.8% في عام 2022، بينما انخفضت حصة الطبقة الخامسة من 45% في عام 2020 إلى 42.8% في عام 2022.وأرجع التقرير السبب الرئيسي في تضييق الفجوة في الدخل بين الطبقات إلى المساعدات المالية التي قدمتها الحكومة لذوي الدخل المنخفض منذ اندلاع جائحة كورونا.