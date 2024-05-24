افتتاح الدورة البرلمانية الثانية والعشرين دون حضور نواب الحزب الحاكم

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افتتحت اليوم الأربعاء أعمال الجلسة العامة الأولى لدورة البرلمان الكوري الجنوبي الثانية والعشرين.وقد قرر حزب قوة الشعب الحاكم مقاطعة هذه الجلسة بعد أن فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع مناصب رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة خلال المفاوضات مع الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي.وسوف يقوم الحزب المعارض بانتخاب رؤساء اللجان الدائمة في جلسة اليوم بناء على قانون البرلمان، حيث من المتوقع أن يتم انتخاب النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي "او وان شيك" رئيسا للبرلمان، والنائب "لي هاك يونغ" كنائب له.واتفق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية على مواصلة المفاوضات بشأن توزيع مناصب رؤساء اللجان الدائمة حتى بعد غد الجمعة، لكن يبدو أنه لن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.ويخطط الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لتوزيع مناصب رؤساء اللجان الدائمة بشكل أحادي في جلسة يوم الجمعة، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في تلك المفاوضات.