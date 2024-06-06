يون يحذر من أن كوريا الجنوبية لن تسكت إزاء استفزازات كوريا الشمالية

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن كوريا الشمالية تهدد حياة الشعب الكوري الجنوبي باستفزازاتها غير العقلانية، لأنها تسلك طريق التراجع وترفض تقدم التاريخ.وأدلى يون بهذا التصريح خلال احتفال أقيم أمس الأربعاء بمناسبة يوم الشهداء الـ69، حيث أشار إلى أنه بعد إجراء تدريبات بالذخيرة الحية في البحر الأصفر وإطلاق عدد من الصواريخ، فإن الدولة المنعزلة تنخرط حاليا في استفزازات "دنيئة"، في إشارة على ما يبدو إلى إطلاق كوريا الشمالية الأخير لبالونات تحمل قمامة عبر الحدود. وشدد يون على كوريا الجنوبية لن نقف مكتوفي الأيدي وسط هذه التهديدات من قبل كوريا الشمالية.وتعهد بالدفاع بقوة عن حرية وسلامة الشعب من خلال الاستعداد الصارم، وتعزيز التعاون والتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، والتعاون مع المجتمع الدولي.وأضاف الرئيس أن العقود السبعة الماضية من التاريخ الكوري يمكن اعتبارها معجزة تحققت من خلال تفاني أبطال عظماء. وتعهد بأن تقدم حكومته أقصى درجات الاحترام لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل وطنهم وشعبهم.