بوتين يقول إن روسيا مستعدة لاستعادة العلاقات مع كوريا الجنوبية

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مستعدة لاستعادة العلاقات مع كوريا الجنوبية، التي أشاد بها لعدم تزويدها أوكرانيا بأسلحة بشكل مباشر.ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء التي تديرها الدولة، أدلى بوتين بهذا التصريح أمس الأربعاء عندما التقى برؤساء وكالات الأنباء الدولية الكبرى في مدينة "سانت بطرسبرغ"، قبل يوم واحد من افتتاح منتدى "سانت بطرسبرغ" الاقتصادي الدولي السابع والعشرين.وقال بوتين إنه يقدر بشدة قرار سيول بعدم تقديم أسلحة بشكل مباشر إلى منطقة متنازع عليها، في إشارة على ما يبدو إلى أوكرانيا، وأضاف أنه تعلم أنه لا توجد كراهية على الإطلاق في موقف القيادة الكورية الجنوبية.وتلفت تعليقات بوتين الانتباه لأنها تأتي وسط توتر متصاعد بين سيول وموسكو بشأن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.كما أعرب الرئيس الروسي عن أمله في ألا تتدهور العلاقات بين سيول وموسكو، وأكد أنه مهتم بشؤون شبه الجزيرة الكورية وتعزيز العلاقات الثنائية.