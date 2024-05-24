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السياسية

المكتب الرئاسي يبدأ في إجراء تعديل وزاري

Write: 2024-06-06 15:04:42Update: 2024-06-06 17:06:29

المكتب الرئاسي يبدأ في إجراء تعديل وزاري

Photo : YONHAP News

قال  مسؤول  في  المكتب  الرئاسي في  تصريحات  هاتفية لراديو  كي  بي  إس،  أمس،  إن  المكتب بدأ  في  دراسة إجراء تعديل وزاري.
ومن  بين  الوزراء الذين  سيتم  استبدالهم على  الأرجح،  وزير  الداخلية  والسلامة "لي  سانغ  مين"، ووزير  العلوم  وتكنولوجيا المعلومات  والاتصالات  "لي جونغ  هو"،  ووزير  التوظيف  والعمل "لي  جونغ  شيك"، ووزيرة  البيئة  "هان هوا  جين"،  الذين  قام  الرئيس يون  بتعيينهم  عند  انطلاق  حكومته.
ومع  ذلك،  من  المتوقع  أن  يظل  رئيس  الوزراء  "هان دوك  سو"،  الذي  ترددت  شائعات عن  استبداله  مباشرة بعد  الانتخابات  العامة، في  منصبه  في  الوقت  الحالي.
وفي  مؤتمر  صحفي  عقده  الرئيس يون  يوم  الـ9  من  الشهر  الماضي  بمناسبة الذكرى  الثانية  على  تنصيبه،  أجاب  الرئيس  على  سؤال  عن  توقيت  التعديل الوزاري  بالقول  إنه  يدرس  تغيير  بعض  الوزراء الذين  شغلوا  مناصبهم منذ  انطلاق  الحكومة قبل  عامين،  وذلك  بهدف  التفهم أكثر  لقضايا  معيشة  الشعب،  لكنه  ليس  لديه  أي  نية  للتعجل  في  ذلك.
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