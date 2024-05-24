المنتخب الكوري لكرة القدم يواجه منتخب سنغافوره في تصفيات كأس العالم

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سيواجه المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم بقيادة المدرب المؤقت "كيم دو هون"، منتخب سنغافوره مساء اليوم، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.وسوف يستضيف ملعب سنغافوره الوطني في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت سيول المباراة، التي تعد الخامسة للمنتخب الكوري، ضمن المجموعة الآسيوية الثالثة لتصفيات بطولة كأس العالم التي ستقام في أمريكا الشمالية والوسطى في عام 2026.ويحتل المنتخب الكوري حاليا المركز الأول في المجموعة متفوقا على منتخبات كل من الصين وتايلاند وسنغافوره، بـ3 انتصارات وتعادل واحد.وبالتالي، حتى إذا تعادل المنتخب الكوري مع منتخب سنغافوره اليوم، فسوف يتأكد تأهله إلى الدور التمهيدي الثالث بغض النظر عن نتيجة المباراة السادسة الأخيرة على أرضه ضد منتخب الصين.لكن المنتخب الكوري يسعى إلى الفوز في مباراته اليوم لوجود حاجة كبيرة لتعزيز تصنيفه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، من أجل زيادة إمكانية تأهله إلى نهائيات كأس العالم.وتحتل كوريا المرتبة الثالثة والعشرين في تصنيف الفيفا العالمي، والمركز الثالث آسيويا، بعد كل من اليابان التي تحتل المرتبة الثامنة عشرة، وإيران التي تحتل المرتبة العشرين، بينما تتقدم بفارق 0.03 نقطة فقط على أستراليا التي تحتل المركز الرابع آسيويا، والمركز الرابع والعشرين عالميا.