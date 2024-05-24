إطلاق تحالف الأدوية الحيوية بين كوريا وأمريكا واليابان والهند والاتحاد الأوربي

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عقدت الهيئة الاستشارية لسلاسل توريد الأدوية الحيوية، التي تشارك فيها الحكومات والقطاع الخاص من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان والهند والاتحاد الأوربي، اجتماعات أمس الأربعاء في مدينة "سان دييغو" الأمريكية، ناقشت فيه إطلاق "تحالف الأدوية الحيوية" بينها.وعُقد هذا الاجتماع على شكل جلسة حكومية وجلسة "المسار 1.5" بحضور الشركات، حيث شارك في الجلسةَ الحكومية من كوريا الجنوبية ممثلين عن كل من: المكتب الرئاسي، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووزارة التجارة والصناعة والطاقة، ووزارة الغذاء والدواء والسلامة، بينما حضر جلسة المسار 1.5 عددٌ من الشركات الكورية الكبرى بما في ذلك شركة "سام سونغ بايولوجيكس" وشركة "سيلتريون".وكان قد تم التوصل إلى اتفاق بشأن هذا التحالف بناء على توافق في الرأي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال الحوار الأول حول التقنيات الناشئة الرئيسية في شهر ديسمبر من العام الماضي، على أن التعاون بين الدول الكبرى ضروري لتحقيق الاستقرار في سلاسل توريد الأدوية في حالة حدوث جائحة في المستقبل، واتفقتا على تشكيل هذا التحالف.وتم الاتفاق خلال الاجتماعات على تركيز إنتاج المواد الخام الأساسية اللازمة لإنتاج الأدوية والمواد الخام الصيدلانية الوسيطة في عدد قليل من البلدان، والبحث عن سبل لتحسينها من خلال إنشاء خريطة مفصلة لسلاسل التوريد الصيدلانية. كما تم الاتفاق على ضرورة تحقيق توازن في نظام الموافقة على الأدوية في كل دولة من أجل تنويع سلاسل التوريد، وجرت مناقشات حول طرق تحسين النظام بما يعزز استقرار سلاسل التوريد وضمان سلامة الأدوية.وتم أيضا الاتفاق على عقد اجتماعات منتظمة في المستقبل لاستكشاف سبل تعزيز سلاسل توريد الأدوية الحيوية بشكل مستمر، والتي تبرز كقطاع اقتصادي وأمني رئيسي.