وزير التجارة الكوري يحضر اجتماع الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي

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حضر وزير التجارة الكوري الجنوبي "تشونغ إين كيو" الاجتماع الوزاري للإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ومنتدى المستثمرين في الاقتصاد النظيف التابع للإطار، في سنغافوره، حيث ناقش مع المشاركين التعاون في مجال الطاقة وسلاسل التوريد.وحضر الفعاليات، التي عُقدت يومي الأربعاء والخميس، 14 دولة ضمن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان وسنغافوره، وقد ركزت على تنفيذ اتفاقية الاقتصاد النظيف، واتفاقية الاقتصاد العادل، والاتفاق المتعلق بسلاسل التوريد الذي تم إبرامه في نوفمبر الماضي.وفي المحادثات الثنائية التي عُقدت على هامش الاجتماع الوزاري، ناقش وزراء التجارة سبل التعاون في برامج الطاقة النظيفة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالكهرباء النظيفة والمفاعلات الصغيرة القائمة على الوحدات، وسبل تعزيز التعاون في سلاسل التوريد.وفي الوقت نفسه، شهد منتدى المستثمرين في الاقتصاد النظيف حضور 10 من المستثمرين والشركات الناشئة من كوريا الجنوبية، بما في ذلك هيئة المعاشات الوطنية وهيئة البريد.ووفقا لوزارة التجارة، تم تقديم عرض في المنتدى حول مشروع البنية التحتية النظيفة بقيمة 23 مليار دولار أمريكي، ويتضمن استغلال الطاقة الشمسية والكتلة الحيوية وطاقة الهيدروجين وغيرها.