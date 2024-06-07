المنتخب الكوري لكرة القدم يفوز بسبعة أهداف نظيفة على منتخب سنغافوره

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اكتسح منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم منتخب سنغافوره بنتيجة 7-0 ليتأهل إلى الدور النهائي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لعام 2026.وحقق المنتخب الكوري بقيادة المدرب "كيم دو هون" فوزا ساحقا في المباراة التي أقيمت على الملعب الوطني في سنغافوره أمس الخميس، ضمن مباريات المجموعة الثالثة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.وسجل "لي كانغ إين" الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل "جو مين كيو" هدفه الدولي الأول بعد 11 دقيقة.كما سجل كل من "لي" وقائد الفريق "سون هُنغ مين" هدفيْن، بينما أحرز كل من "هوانغ هي تشان" و"بيه جون هو" هدفا لكل منهما.وبهذا الفوز الكاسح، ضمن منتخب كوريا الجنوبية مكانه في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المقرر أن تبدأ في سبتمبر، بغض النظر عن نتيجة مباراته ضد المنتخب الصيني يوم الثلاثاء القادم.