قطار سياحي روسي يزور كوريا الشمالية لأول مرة منذ 4 أعوام

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أفادت تقارير إعلامية بأن قطارا روسيا يقل سياحا قد غادر البلاد متجها إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ 4 أعوام.وأوضح تقرير بثه راديو آسيا الحرة اليوم الجمعة أن هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية قد كتبت على قناتها الرسمية في تطبيق "تلغرام" أمس أن قطارا سياحيا روسيا قد توجه كوريا الشمالية.وأضافت أنه بعد انقطاع استمر 4 أعوام، قام موظفو الجمارك في منطقة "أوسوريسك" بتجهيز أول قطار للركاب يغادر إلى كوريا الشمالية، وكان على متنه 41 سائحا روسيا صباح أمس الخميس.وأشارت هيئة الجمارك الروسية إلى أنه كان قد تم تعليق خدمة السكك الحديدية في السابق بسبب جائحة كورونا بناء على طلب من الجانب الكوري الشمالي.ومن غير المؤكد ما إذا كانت الدولتان ستوفران خدمات قطارات الركاب بانتظام.وتقع مدينة "أوسوريسك" في الشرق الأقصى الروسي على بعد حوالي 100 كيلومتر إلى الشمال من مدينة "فلاديفوستوك"، وهي بمثابة مركز للسكك الحديدية يربط بين مدينة "خاسان" الحدودية الروسية ومدينة "ناجين" الكورية الشمالية.