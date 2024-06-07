إجراء أول تدريبات مشتركة لقوات حرس السواحل الكورية والأمريكية واليابانية

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أجرت قوات حرس السواحل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، أول مناورات مشتركة لها في البحر الشرقي، أمس الخميس.وأوضح تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أنه تم إجراء التدريبات المشتركة في المياه الواقعة قبالة الساحل الشمالي لمنطقة "مايزورو" في محافظة "كيوتو" اليابانية.وأجرت الدول الثلاث التدريبات المشتركة بناء على سيناريو اصطدام سفينتين واندلاع حريق. وقامت قوات حرس السواحل بإنقاذ 10 من أفراد الطاقم في المناورات التي شارك فيها 280 شخصا و3 سفن وطائرات هليكوبتر.وكان قادة الدول الثلاث قد اتفقوا على إنشاء إطار عمل ثلاثي للتعاون الأمني البحري في قمتهم الثلاثية في شهر أغسطس من العام الماضي في "كامب ديفيد" بالولايات المتحدة.ووقعت قوات حرس السواحل من الدول الثلاث اتفاقية الشهر الماضي لتعزيز التعاون الأمني البحري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" إن تدريبات الأمس الخميس استهدفت تعزيز التعاون البحري المشترك ردا على زيادة الأنشطة البحرية الصينية.