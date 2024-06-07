تراجع تقييم البورصة الكورية بسبب حظر البيع على المكشوف

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قالت شركة "مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" العالمية لتقييم المؤشرات إن إمكانية الوصول إلى عمليات البيع على المكشوف في كوريا الجنوبية صارت "تتدهور".وأوضح تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء أمس الخميس أن المراجعة السنوية لإمكانية الوصول إلى السوق، والتي أجرتها شركة "مورغان ستانلي" وصدرت أمس، قد قيمت أن تلك الممارسة في البورصة الكورية تحولت من "موجب" إلى "سالب".وكان ذلك أول رد فعل علني لمؤشر "مورغان ستانلي" على قرار كوريا الجنوبية في شهر نوفمبر من العام الماضي بحظر عمليات البيع على المكشوف مؤقتا حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.وقالت وكالة "بلومبرغ" إنه في خضم سعي كوريا الجنوبية المستمر منذ سنوات للحصول على وضع السوق المتقدمة في مؤشر "مورغان ستانلي" لسوقها المالية، فإن المراجعة الأخيرة تقدم لمحة عن نظر الشركة مستقبلا في هذه المسألة.وتعتزم "مورغان ستانلي" إصدار تصنيفها السنوي لأسواق الأوراق المالية يوم 20 يونيو الجاري.