تقرير يقول إن ناقلات كورية شمالية شحنت نفطا من روسيا في أبريل

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قال تقرير نشرته صحيفة يوميوري اليومية اليابانية اليوم الجمعة إن ناقلات كورية شمالية قد شحنت نفطا من روسيا، إلى كوريا الشمالية، في شهر أبريل الماضي.وأشار التقرير إلى أن نتائج التحليل الذي أجرته الصحيفة على صور التقطتها أقمار اصطناعية توضح أن 4 ناقلات كورية شمالية قد شحنت نفطا مكررا من ميناء "فوستوشني" في شرق روسيا إلى ميناء "نام بو" في كوريا الشمالية في أوائل شهر أبريل.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد فرض حدا على واردات كوريا الشمالية من النفط بمقدار 500 ألف برميل سنويا بالنسبة للمنتجات النفطية المكررة.وقالت صحيفة يوميوري إنها قامت بتحليل الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية التابعة لشركة "بلانت لابس" الأمريكية، بالتعاون مع "كاتسوهيسا فوروكاوا" العضو السابق في لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، والذي قال إنه منذ ربيع هذا العام، تقوم ناقلات النفط الكورية الشمالية بشحن منتجات نفطية مكررة بشكل مباشر من ميناء فوستوشني، وهو ما يجعل عقوبات الأمم المتحدة غير فعالة.وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي "جون كيربي" قد قال في مؤتمر صحفي في شهر مايو الماضي إن حجم المنتجات النفطية المكررة التي أرسلتها روسيا إلى كوريا الشمالية في شهر مارس الماضي وحده تجاوز 165 ألف برميل.