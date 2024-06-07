سيول ترفض احتجاج طوكيو ضد مسح بحري كوري لجزر دوكدو

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رفضت كوريا الجنوبية الاحتجاج الياباني على إجرائها مسحا بحريا في المياه قبالة جزر دوكدو في البحر الشرقي.وقالت وزارة الخارجية اليابانية أمس الخميس إنها وجدت أن سفينة أبحاث كورية جنوبية كانت تجري مسحا بحريا حول جزر تاكيشيما، وهو الاسم الياباني لجزر دوكدو، داخل المنطقة الاقتصادية الواقعة جنوب اليابان.وأضافت الوزارة اليابانية أن سيول لم تقدم طلبا للحصول على موافقة مسبقة من طوكيو بشأن إجراء ذلك المسح.ومن جانبه، رفض مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الاحتجاج الياباني، قائلاً إن جزر دوكدو هي أرض كورية جنوبية تاريخياً وجغرافياً وبموجب القانون الدولي، وأنه لا يمكن قبول أي من المطالبات اليابانية المتعلقة بالسيادة على دوكدو.وأضاف المسؤول أن الحكومة الكورية لا يمكنها قبول احتجاج اليابان على النشاط البحثي الذي تم إجراؤه بشكل مشروع وفقًا للقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة.