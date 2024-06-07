سام سونغ للإلكترونيات تشهد أول إضراب عمالي

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بدأت نقابة العمال في شركة "سام سونغ" للإلكترونيات اليوم الجمعة أول إضراب عن العمل من خلال الحصول على إجازة سنوية بشكل جماعي.وتمثل نقابة العمال 22% من إجمالي عدد موظفي "سام سونغ"، أي ما يعادل حوالي 28 ألف موظف.وقالت النقابة إنها أجرت استبيانا على أعضائها حول ما إذا كانوا سينضمون للإضراب، لكنها رفضت الكشف عن عدد أعضاء النقابة المشاركين في الإضراب.جاء ذلك بعد أن فشلت المحادثات حول الأجور بين إدارة "سام سونغ" ونقابة عمالها، والتي كانت قد بدأت في شهر يناير الماضي، وهو ما أدى إلى إعلان أعضاء النقابة الدخول في الإضراب عن العمل يوم التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي بعد الحصول على الحق في إجراء إضراب قانوني.ولم تشهد "سام سونغ" للإلكترونيات أي إضرابات منذ تأسيسها في عام 1969، لكن المجموعة العمالية حصلت على الحق في الإضراب العام الماضي بعد انهيار محادثات الأجور، غير أنها لم تتخذ أي إجراء آنذاك.