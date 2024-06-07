شركة أمريكية لتحليل رواسب النفط والغاز تقول إن نجاح مشروع بوهانغ محتمل للغاية

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قال "فيتور أبرو" رئيس شركة "أكت جيو" لأبحاث علوم الأرض في الولايات المتحدة، والتي شاركت في تحليل رواسب النفط والغاز في المياه قبالة مدينة "بوهانغ" الكورية، إن نجاح المشروع محتمل للغاية.وأعرب "أبرو" عن توقعات متفائلة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الجمعة شركة النفط الوطنية الكورية في المجمع الحكومي بمدينة سيجونغ، حيث قال إن جميع الآبار التي قامت شركته بتحليلها تحتوي على جميع العناصر الأساسية التي تشير إلى وجود النفط والغاز.وأضاف أن دراسة شركته توصلت إلى احتمال وجود مصائد وهيدروكربونات متراكمة في الحقول البحرية، وأن الشركات العالمية ذات الصلة بالنفط ترى وجود إمكانات هناك وتولي اهتماما بالغا بتلك المنطقة.وقال إنه على الرغم من أن دراسة الشركة كشفت عن احتمال وجود الغاز والنفط، إلا أن الطريقة الوحيدة لإثبات ذلك هي الحفر.وفيما يتعلق بنسبة نجاح المشروع المفترضة البالغة 20 بالمائة، قال " أبرو" إن ذلك يعني أن المشروع يتمتع باحتمالية نجاح عالية جدا.