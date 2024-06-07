الجيش يؤكد أن البالونات الكورية الجنوبية المناهضة لبيونغ يانغ قد عبرت الحدود

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أكد الجيش الكوري الجنوبي على أن البالونات المناهضة لكوريا الشمالية، والتي كانت قد أرسلتها مجموعة من المنشقين الكوريين الشماليين من منطقة حدودية في مقاطعة كيونغ كي صباح أمس الخميس، عبرت الحدود بالفعل وطارت إلى أجواء كوريا الشمالية.وقال مصدر في الجيش الكوري الجنوبي إنه تم رصد تلك البالونات في المناطق الشمالية من مقاطعة كيونغ كي، وأن بعضا منها طار إلى أجواء كوريا الشمالية عبر الحدود.وأضاف أنه لم يتم رصد أي تحركات من قبل كوريا الشمالية حتى الآن، بما في ذلك إسقاط المزيد من بالونات القمامة أو إطلاق صواريخ باليستية، ردا على إرسال البالونات المناهضة لنظامها الحاكم.وقد أرسل نشطاء من كوريا الجنوبية أمس الخميس، 10 بالونات بلاستيكية كبيرة تحمل 200 ألف منشور دعائي مناهض للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" باتجاه كوريا الشمالية، وذلك ردا على إرسال "بيونغ يانغ" بالونات مليئة بالقمامة إلى الجنوب الأسبوع الماضي.