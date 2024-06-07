كوريا تشترط الاعتراف بالعمل القسري لإدراج منجم سادو في قائمة التراث العالمي

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إنها ستعارض إدراج منجم سادو الياباني ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إذا لم يتم قبول طلب الحكومة الكورية بأن يُظهر المنجم "التاريخ بأكمله"، بما في ذلك إجبار مواطنين كوريين على العمل القسري فيه خلال فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية.وأشارت الوزارة إلى أن لجنة التراث الثقافي العالمي التابعة لليونسكو تتخذ عادة قراراتها بالإجماع دون معارضة صريحة، موضحة أنه في بعض الأحيان يتم إجراء تصويت إذا أعربت دولة معينة من بين الدول الأعضاء الـ21 عن معارضتها.وأكدت أنها ستبذل جهودا لمنع اتخاذ قرار بشأن إدراج منجم سادو الياباني ضمن قائمة التراث الثقافي العالمي بالتصويت، بدلا من الإجماع دون معارضة صريحة.وأضافت أن الحكومة الكورية ستواصل إجراء مشاورات مع اليابان لحل هذه القضية بالحوار وليس عبر التصويت.