كوريا الجنوبية تستأنف البث عبر مكبرات الصوت الأحد

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قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية أمس الأحد إنه تم استئناف البث الدعائي عبر مكبرات الصوت ردا على إطلاق كوريا الشمالية الجديد لبالونات مليئة بالقمامة.وتم الإعلان عن القرار بعد أن عقد مجلس الأمن القومي الرئاسي اجتماعا طارئا برئاسة مستشار الأمن القومي "تشانغ هو جين".وفيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية الأخير لبالونات تحمل قمامة، قال المشاركون في اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي إن سيول لا يمكن أن تتسامح مع أي محاولة لإثارة القلق لدى الشعب الكوري الجنوبي ونشر الفوضى الاجتماعية.وقال مجلس الأمن القومي إنه قرر اتخاذ إجراءات مضادة مماثلة ضد كوريا الشمالية حسبما أعلن يوم 31 مايو، وأضاف أنه على الرغم من أن الإجراءات قد تكون "غير محتملة" بالنسبة للنظام الكوري الشمالي، إلا أنها ستوصل رسائل النور والأمل إلى الجيش والمواطنين الكوريين الشماليين.. وقال المكتب الرئاسي إن كوريا الجنوبية ستركب مكبرات صوت وتستأنف البث يوم الأحد، محذرا من أن المسؤولية عن أي تصعيد للتوتر بين الكوريتين ستقع بالكامل على عاتق كوريا الشمالية.وكانت كوريا الشمالية قد أرسلت مئات البالونات التي تحمل أعقاب سجائر وورق تواليت عبر الحدود في أوائل يونيو قبل أن توقف حملتها، ثم استأنفتها أول من أمس السبت بعد أن أطلقت مجموعات مدنية كورية جنوبية بالونات تحمل منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ نحو الشمال.