وزير الأراضي يؤيد إلغاء تحصيل الأرباح الفائضة من الإعمار

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قال وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري "باك سانغ او" إنه يؤيد إلغاء نظام استرداد الأرباح الزائدة من إعادة الإعمار.جاء ذلك لدى ظهوره في برنامج للكي بي إس أمس الأحد، حيث أوضح الوزير باك هذا الموقف قائلا إن النظام تم إنشاؤه لمنع إعادة الإعمار.وأشار إلى أن حكومة الرئيس يون تتخذ موقفا مفاده أن الوقت قد حان لتخفيف اللوائح المتعلقة بإعادة الإعمار وقد تقدم الدعم إذا أمكن. كما قدم الوزير موقفا سلبيا من الضريبة الشاملة على الحيازات العقارية، قائلا إن الضريبة تم تقديمها كنوع من الضريبة العقابية لمنع الأرباح العقارية المفرطة، لكنها تتعارض مع مبادئ الضرائب.يذكر أنه يتم فرض الضريبة الشاملة على حيازة العقارات بشكل منفصل عن الضرائب العقارية التي تجمعها الحكومات المحلية، ويتم فرضها سنويا من قبل الحكومة المركزية على الأفراد الذين يمتلكون منازل وممتلكات تتجاوز مبالغ معينة.وفيما يتعلق بخطة نقل المدن الجديدة الأولى في منطقة العاصمة، والتي ستخضع لإعادة الإعمار تباعا، قال باك إن الحكومة ستضع الخطة من خلال مسح للسكان في البلدات.