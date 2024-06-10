حصة سيارات هيون ديه وكيا الكهربائية في أمريكا تصل لمستوى قياسي يبلغ 11.2%

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وصلت الحصة السوقية المجمعة لشركة هيون ديه موتور والشركة التابعة كيا، في سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.ووفقا لاتحاد مصنعي السيارات الكوري أمس الأحد، باعت شركتا صناعة السيارات الكوريتان 48 ألفا و838 سيارة كهربائية في الولايات المتحدة خلال الفترة المذكورة، وهو ما يمثل 11.2% من السوق. ويعد هذا أكبر رقم تحققه الشركتان هناك خلال فترة خمسة أشهر.وقد زادت هيون ديه وكيا حصتهما السوقية بشكل مضطرد في سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة لهذه الفترة، من 3.2% في عام 2020، إلى 2.4% في عام 2021، ثم 10.6% في عام 2022.وانخفض معدل نمو سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة إلى 6.8% العام الماضي، لكنه انتعش إلى رقم مزدوج هذا العام على الرغم من تباطؤ نمو سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة. كما شكلت السيارات الكهربائية ما يقرب من 40% من الطرازات الصديقة للبيئة التي تبيعها شركتا هيون ديه وكيا في الولايات المتحدة خلال فترة خمسة أشهر.