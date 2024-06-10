كوريا الشمالية ترسل المزيد من بالونات القمامة إلى كوريا الجنوبية

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أرسلت كوريا الشمالية المزيد من البالونات المملوءة بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية مساء لأمس الأحد بعد أن استأنفت كوريا الجنوبية البث الدعائي عبر مكبرات الصوت على طول الحدود بين الكوريتين.وصرحت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو مجموعة أخرى من البالونات التي تحمل القمامة في وقت متأخر من يوم الأحد.ونصحت الهيئة الجمهور بعدم لمس البالونات وإبلاغ السلطات العسكرية أو الشرطة عنها. وحتى الساعة العاشرة من صباح أمس الأحد، قالت هيئة الأركان المشتركة إن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 600 بالون مملوءة بالقمامة إلى كوريا الجنوبية منذ يوم السبت.وجاء الإطلاق الأخير للبالونات بعد فترة وجيزة من بدء الجيش الكوري الجنوبي البث عبر مكبرات الصوت بالقرب من المنطقة منزوعة السلاح باتجاه الشمال بعد ظهر الأحد ردا على بالونات القمامة التي ترسلها كوريا الشمالية إلى الجنوب منذ أواخر شهر مايو الماضي.