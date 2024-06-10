كيم يو جونغ تحذر من إجراءات مضادة جديدة ضد البث عبر مكبرات الصوت

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حذرت كيم يو جونغ، الأخت القوية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، من أن كوريا الجنوبية ستشهد "ردا مضادا جديدا" من قبل بيونغ يانغ إذا واصلت بثها عبر مكبرات الصوت وواصلت إرسال منشورات مناهضة للنظام الكوري الشمالي عبر الحدود.وأصدرت كيم هذا التحذير أمس الأحد في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، حيث قالت أيضا إن كوريا الشمالية كانت تعتزم وقف إجراءاتها المضادة يوم الأحد، لكن الوضع تغير.وزعمت كيم أن كوريا الشمالية أرسلت حوالي سبعة أطنان ونصف من نفايات الورق على متن 1400 بالون عبر الحدود خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأضافت أن العبوات المرفقة بالبالونات تحتوي على نفايات ورقية لا علاقة لها بالدعاية السياسية. وانتقدت كيم سيول لخلقها أزمة جديدة من خلال استئناف البث الدعائي عبر مكبرات الصوت، محذرة من أن كوريا الجنوبية سوف تضطر إلى جمع القمامة باستمرار وهو ما سيكون "عملها اليومي".وأضافت كيم أنها تحذر سيول بشدة لكي تتوقف عن العمل الخطير المتمثل في جلب المزيد من المواجهات.وجاء هذا البيان بعد أن استأنفت كوريا الجنوبية البث عبر مكبرات الصوت الذي يستهدف الشمال للمرة الأولى منذ ست سنوات ردا على قرار كوريا الشمالية بإرسال بالونات تحمل قمامة بشكل متكرر عبر الحدود.