الأطباء يعتزمون إطلاق إضراب واسع النطاق يوم 18 يونيو

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أعلنت الجمعية الطبية الكورية، التي تعتبر أكبر مجموعة للأطباء في كوريا الجنوبية، عن خطتها لبدء إضراب يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، احتجاجا على سياسات الإصلاح الطبي في البلاد.وكشفت الجمعية عن هذه الخطة أمس الأحد في اجتماع عقدته في مكتبها في سيول.وتخطط الجمعية لشن إضراب واسع النطاق وعقد مسيرة حاشدة يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم، والتي يقال إنها ستشمل ممارسي القطاع الخاص بالإضافة إلى أساتذة الطب.وقالت الجمعية إنها تخطط لتقرير ما إذا كانت ستواصل العمل الجماعي بعد يوم الثلاثاء، اعتمادا على رد الحكومة.وقال رئيس الجمعية الطبية الكورية "إيم هيون تيك" إن التجمع الضخم سيكون نقطة البداية لنضال قوي لإنقاذ النظام الطبي في كوريا، وحث الحكومة على طلب العفو من الأطباء المتدربين وطلاب الطب وإقالة المسؤولين عن الأزمة الطبية الحالية.