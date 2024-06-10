اجتماع بين سيول وواشنطن للمجموعة الاستشارية النووية اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

ستعقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية النووية بين البلدين، في سيول، اليوم الاثنين.ووفقا لوزارة الدفاع الكورية، فإن الاجتماع سيرأسه "تشو تشانغ ريه" نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي لشؤون السياسات، و"فيبين نارانغ" النائب الأول لمساعد وزير الدفاع الأمريكي لسياسات الفضاء. وسيشارك في الاجتماع أيضا مسؤولون من مجلسي الأمن القومي في البلدين، بالإضافة إلى مسؤولي الدفاع والمخابرات والسياسة الخارجية.وسيقوم الجانبان بمراجعة التطورات التي حدثت خلال العام الماضي في مختلف المجالات، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية، وإجراءات التشاور بشأن الأزمة النووية، وقدرات التكامل التقليدية والنووية. ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي انخرطت فيه كوريا الشمالية مؤخرا في مجموعة متنوعة من الاستفزازات من خلال إطلاقها الفاشل لقمر اصطناعي، وإرسال بالونات محملة بالقمامة إلى الجنوب، وشنها هجمات للتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي جي بي إس.يذكر أنه قد تم إنشاء المجموعة الاستشارية النووية، وهي هيئة ثنائية تهدف إلى تعزيز الردع الموسع للولايات المتحدة وصياغة استراتيجيات الاستجابة المشتركة ضد التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية، بموجب إعلان واشنطن الصادر عن الرئيس يون صوك يول والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمتهما في واشنطن في شهر أبريل من العام الماضي.