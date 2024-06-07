سيول تصف إقامة العلاقات مع كوبا بأنها علامة فارقة في علاقاتها مع أمريكا اللاتينية

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وصف وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" عام 2024 بأنه أصبح علامة فارقة جديدة في العلاقات بين كوريا اجنوبية وأمريكا اللاتينية، حيث أكملت كوريا شبكات دبلوماسية مع جميع دول أمريكا اللاتينية الـ33، بعد أن أقامت علاقات دبلوماسية مع كوبا في شهر فبراير الماضي.وأدلى الوزير "تشو" بهذا التصريح في كلمة ألقاها في منتدى التعاون المستقبلي بين كوريا وأمريكا اللاتينية، الذي عقد اليوم الاثنين في سيول.وأضاف "تشو" أن كوريا وأمريكا اللاتينية شاركتا معا في رحلة صداقة وتضامن امتدت لأكثر من 120 عاما، مشيرا إلى أنهما أصبحتا شريكتين متعاونتين تفتتحان المستقبل في مجالات الفضاء والهيدروجين والصناعات الدفاعية، بعد أن كانت العلاقات بينهما مقتصرة على مجالات التجارة.وأكد أن دول أمريكا الوسطى والجنوبية دعمت الجهود الرامية إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.وحضر منتدى اليوم مدير إدارة الشؤون الثنائية في وزارة خارجية كوبا "كارلوس بيريرا"، ووزيرا خارجية بيرو وهندوراس، ووزير المعادن في تشيلي، ووزير الاقتصاد في غواتيمالا، ونائب وزير الصناعة في جمهورية الدومنيكان.