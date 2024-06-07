الرئيس يون يبدأ جولة تشمل 3 دول في آسيا الوسطى

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بدأ الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" جولة اليوم الاثنين تشمل كلا من تركمانستان وكازاخستان وأوزباكستان.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الرئيس "يون" بجولة خارجية منذ أن زار هولندا في شهر ديسمبر من العام الماضي.وسوف يستهل الرئيس يون جدول أعمال جولته الخارجية بحضور حفل استقبال رسمي سيقام اليوم في عشق أباد عاصمة تركمانستان، ثم يعقد محادثات قمة مع رئيس تركمانستان "سرداد بردي محمدوف"، حيث يتم توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون بين البلدين.ومن المقرر أن يقوم الرئيس "يون" بزيارة لكازاخستان خلال الفترة من يوم الحادي عشر وحتى الثالث عشر من يونيو، وأوزباكستان بدءا من يوم الثالث عشر وحتى الخامس عشر من يونيو.ويسعى الرئيس "يون" من خلال هذه الجولة لتنفيذ مبادرة "طريق الحرير الكوري"، والتي ترتكز على تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى في مجال سلسلة توريد المعادن الحيوية عن طريق الدمج بين القدرات الابتكارية الكورية والموارد الوفيرة في منطقة آسيا الوسطى.