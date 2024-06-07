كوريا الشمالية ترسل 310 بالونات قمامة إلى الجنوب خلال ليلة واحدة

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أرسلت 310 بالونات محملة بالقمامة إلى الجنوب بين ليلة الأحد وصباح الاثنين، وقد سقطت عشرات من تلك البالونات في المناطق الجنوبية من الحدود العسكرية، فيما سقط عدد منها في المناطق الشمالية بسبب الرياح الغربية.وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن البالونات التي تم إرسالها خلال الليل كانت تحتوي على قصاصات من الورق وأكياس بلاستيكية، لكنها لا تحتوي على مواد خطرة.وجاء الإطلاق الأخير بعد فترة وجيزة من بدء الجيش الكوري الجنوبي عمليات بث دعائي عبر مكبرات الصوت بالقرب من الحدود بين الكوريتين تستهدف الشمال بعد ظهر يوم الأحد، ردا على بالونات القمامة التي ترسلها كوريا الشمالية إلى الجنوب منذ أواخر شهر مايو الماضي.وفيما يتعلق بالبث الدعائي عبر مكبرات الصوت تجاه كوريا الشمالية، قال الجيش الكوري الجنوبي إنه يقوم بالبث الدعائي بمرونة اعتمادا على الوضع الاستراتيجي والعملياتي.