محادثات بين وزيري خارجية كوريا وبيرو في سيول

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عقد وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" محادثات أمس الأحد في سيول مع وزير خارجية بيرو "خافيير غونزاليس أولاشيا"، حيث بحث معه القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية.وأشاد الوزير الكوري "تشو" بتطوير التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية، بما في ذلك السفن الحربية والعربات المدرعة، وطالب بيرو بإيلاء الاهتمام بالطائرات المقاتلة الهجومية الخفيفة الكورية من طراز "إف إيه 50".ومن جانبه، جدد وزير خارجية بيرو تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع كوريا في مجال الصناعات الدفاعية، ودعا الجانب الكوري لزيادة الاستثمارات في بيرو، قائلا إن القوى العاملة الوفيرة والسوق الواعدة في منطقة مجموعة دول الأنديز ستكون عاملا مساعدا لصناعات السيارات الكهربائية والبطاريات الثانوية بالنسبة لكوريا الجنوبية.وبالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية تهدد الأمن العالمي من خلال زيادة تعاونها العسكري مع روسيا.وفي المقابل، قال وزير خارجية بيرو إن تصرفات كوريا الشمالية غير مقبولة، مؤكدا على أن حكومة بيرو تدعم جهود كوريا الجنوبية لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.كما قام بتسليم دعوة وجهتها رئيسة بيرو "دينا بولوارتي" إلى الرئيس الكوري "يون صوك يول" لزيارة بيرو وحضور قمة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المقرر انعقادها هناك في شهر نوفمبر القادم.ومن جهة ثانية، عقد الوزير الكوري "تشو" محادثات مماثلة مع وزير خارجية هندوراس " إدواردو إنريكي رينا"، حيث رحب بالتنظيم المشترك بين البلدين للدورة الرابعة من اجتماعات المائدة المستديرة الخاصة بين كوريا الجنوبية ودول أمريكا الوسطى في هندوراس خلال النصف الثاني من هذا العام.