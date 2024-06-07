الحكومة تأمر أطباء القطاع الخاص بالإبلاغ المسبق عن إغلاق عياداتهم

Photo : YONHAP News

تخطط الحكومة الكورية لإصدار أوامر للأطباء في القطاع الخاص للاستمرار في إجراء العلاجات الطبية، والإبلاغ عن إغلاق عياداتهم مسبقا، وذلك بعد أن أعلنت الجمعية الطبية الكورية عن خطة لشن إضراب شامل بدءا من يوم الثامن عشر من يونيو الجاري.وكشف وزير الصحة "تشو كيو هونغ" عن هذا القرار اليوم الاثنين قبل اجتماع حكومي بشأن الإضراب الجماعي للأطباء، حيث قال إن الحكومة ستصدر تلك الأوامر وفقا للقانون الطبي.وقال الوزير"تشو" إن الحكومة ستبدأ أيضا في مراجعة قانونية لتحديد ما إذا كانت الجمعية الطبية الكورية، التي تشجع الإضراب الجماعي للأطباء، تنتهك قانون التجارة العادلة.وبموجب هذه الخطة، ستقوم الحكومات الاقليمية بإصدار أوامر للعيادات لإجراء علاجاتها الطبية بدءا من يوم الثامن عشر من يونيو.ويتوجب على العيادات التي ترغب في الإغلاق، رغم الأوامر الحكومية، إبلاغ الحكومة مسبقا حتى يوم الثالث عشر من يونيو.وقال الوزير "تشو" إن هذه التحركات هي الحد الأدنى من الإجراءات اللازمة لحماية حياة الناس وصحتهم ردا على الإضراب العام المزمع بواسطة الأطباء، وانتقد الإضراب ووصفه بأنه إجراء غير مقبول يهدد حياة المواطنين والمرضى.وكانت جمعية الأطباء الكورية، وهي أكبر مجموعة للأطباء في البلاد، قد أعلنت أمس الأحد أنها ستبدأ إضرابا واسع النطاق كما ستنظم مسيرة حاشدة يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم.